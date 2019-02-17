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Президент Зирки Березкин: Клуб стал жертвой грязной игры политиков

15:28 91 Читати українською
Президент Зирки Березкин: Клуб стал жертвой грязной игры политиков
Максим Березкин / Фото: ФК Зирка

Президент кропивницкой Зирки Максим Березкин прокомментировал решение снять команду с Первой лиги.

"Для меня футбол – это не просто увлечение, это большая часть моей жизни. Я неоднократно говорил, что Зирка для меня как семья, ведь это команда моего родного города, за которую я болел с детства. Мы вместе пережили много взлетов и падений

Зирка официально снялась с Первой лиги

Но, к сожалению, футбол в нашей стране уже давно превратился из любимой игры миллионов в грязную игру политиков. Неоднократно мы наблюдали ситуации, когда из-за давления на владельцев в нашей стране погибали футбольные клубы с многолетней историей. К большому сожалению, на этот раз жертвой стала Зирка. Ни для кого не секрет, что уже несколько лет на меня и мою семью оказывается значительное давление со стороны НАБУ и правоохранителей. Многочисленные суды, затягивание процессов и аресты счетов привели к одному из самых трудных решений в моей жизни.

Директор ПФЛ Макаров: За Зирку мы еще поборемся, рано ставить точку в этом вопросе

Сейчас все футболисты Зирки имеют статус свободных агентов. Относительно юношеских команд ФК Зирка, то они и дальше продолжают играть в Высшей лиге чемпионата детско-юношеской футбольной лиги", – написал Березкин в своем Facebook.

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