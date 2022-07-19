Журналист Игорь Бурбас рассказал о ситуации с выплатами долгов в луганской Заре.

После приезда Геллера в расположение Зари с игроками команды рассчитались сразу за январь и февраль 2022 года, сообщил Бурбас в своем Telegram-канале.

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Также президент клуба пообещал выплатить 50% зарплаты за март, апрель, май и июнь. Пока деньги не выплачены. С июля контракты должны выполняться в полном объеме.

Заметим, Заря поборется за путевку в групповой раунд Лиги конференций с третьего квалификационного раунда. Соперником станет победитель пары Влазния (Албания) / Университатя Крайова (Румыния). Матчи пройдут 4 и 11 августа.

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