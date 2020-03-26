toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Украина
КОРОНАВИРУС УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ ШАХТЕР

Президент Зари имел финансовые претензии к Рафаилову, – журналист

26 марта 23:41 27 Читати українською
Президент Зари имел финансовые претензии к Рафаилову, – журналист
Сергей Рафаилов и Евгений Геллер / Фото из открытых источников

Ведущий программы ТаТоТаке раскрыл причины ухода из Зари генерального директора клуба.

Сергей Рафаилов 26 марта покинул пост генерального директора луганской Зари. Одной из причин такого шага стали недопонимания с президентом клуба Евгением Геллером, рассказал журналист Сергей Болотников в программе ТаТоТаке.

Смалийчук получил предложение от Зари заменить Рафаилова в должности гендиректора

В частности у владельца клуба были к гендиректору претензии финансового характера. Более того, Геллер и Рафаилов не общались нормально в течение последних трех месяцев. Еще одним моментом, который привел к уходу генерального директора, считают конфликтность, которая вредила Заре. Поэтому клуб не мог нормально коммуницировать с руководством Премьер-лиги, Шахтером и Динамо.

Сам Рафаилов отказался называть причины своего увольнения, но сообщил, что отправил заявление о своей отставке Геллеру еще 12 марта и этот вопрос они не обсуждали.

Отметим, одним из кандидатов на вакантную должность называют экс-президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона.

RockStar. Чому Сергій Рафаїлов врятує український футбол?

blog_ava
Динамо не против Скрипника – озвучена сумма отступных за тренера Зари, которого переманивают в Россию
26 марта
518
Теги
Видеоновости УПЛ Евгений Геллер ТаТоТаке Заря Заря Сергей Рафаилов
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
21
час
:
41
мин
Франция
22:00
Украина
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук