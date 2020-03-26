Президент Зари имел финансовые претензии к Рафаилову, – журналист

Ведущий программы ТаТоТаке раскрыл причины ухода из Зари генерального директора клуба.

Сергей Рафаилов 26 марта покинул пост генерального директора луганской Зари. Одной из причин такого шага стали недопонимания с президентом клуба Евгением Геллером, рассказал журналист Сергей Болотников в программе ТаТоТаке.

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В частности у владельца клуба были к гендиректору претензии финансового характера. Более того, Геллер и Рафаилов не общались нормально в течение последних трех месяцев. Еще одним моментом, который привел к уходу генерального директора, считают конфликтность, которая вредила Заре. Поэтому клуб не мог нормально коммуницировать с руководством Премьер-лиги, Шахтером и Динамо.

Сам Рафаилов отказался называть причины своего увольнения, но сообщил, что отправил заявление о своей отставке Геллеру еще 12 марта и этот вопрос они не обсуждали.

Отметим, одним из кандидатов на вакантную должность называют экс-президента украинской Премьер-лиги Владимира Генинсона.

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