"Александр Поворознюк – это президент-загадка. Он добрый, веселый, чувствительный и честный чувак. Говорит, что думает. Иногда ему это вредит, но я люблю его за честность. Лупашит правду-матку, и все до лампочки.

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Если бы все были такие, как он, я думаю, в мире было бы меньше фальши. Я его уважаю. Почему так редко отвечаю ему? У меня нет времени, а Саша – медийная личность. Я ведь не могу каждый день смотреть и слушать, что он скажет. Что-то прилетает ко мне, что-то нет.

Смалийчук? Это президент – водородная бомба. Последний раз мы с ним виделись вчера в три часа ночи. Говорили о футболе, Испании, Колумбии… Апельсины? Это мы прошли. Был период, когда он переел наколотых апельсин, но это уже прошло, сейчас все хорошо", – рассказал Козловский в интервью YouTube-каналу SportArena.

Напомним, после 16-ти туров Рух идет в турнирной таблице УПЛ одиннадцатым, имея в своем активе 16 очков.

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