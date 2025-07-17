Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго получил серьезные неприятности с законом. Бизнесмен подозревается в организации незаконного производства и продажи украинских лекарств в Россию, где они попадают к оккупантам из армии РФ. Об этом сообщает Суспільне.

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16 июля правоохранители устроили обыски в трех областях Украины по данному делу. О подозрениях сообщили восьми людям, а также лидеру организации – украинскому олигарху. Из материалов полиции, вероятно, речь идет о бывшем нардепе с Полтавщины Константина Жеваго. Его связывают с фармакологической компанией "Артериум".

Добавим, что Жеваго – уроженец России, бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который сейчас находится под санкциями СНБО.

Ворскла, которая тесно связана с Жеваго, имеет существенные долги перед футболистами и летом даже была на грани исчезновения.

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