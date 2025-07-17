Президент Ворсклы подозревается в торговле с РФ – стало известно о поставках медикаментов для оккупантов
Правоохранители подозревают Константина Жеваго в организации преступной схемы.
Почетный президент Ворсклы Константин Жеваго получил серьезные неприятности с законом. Бизнесмен подозревается в организации незаконного производства и продажи украинских лекарств в Россию, где они попадают к оккупантам из армии РФ. Об этом сообщает Суспільне.
Ворскла официально объявила сенсационную замену Любеновичу
16 июля правоохранители устроили обыски в трех областях Украины по данному делу. О подозрениях сообщили восьми людям, а также лидеру организации – украинскому олигарху. Из материалов полиции, вероятно, речь идет о бывшем нардепе с Полтавщины Константина Жеваго. Его связывают с фармакологической компанией "Артериум".
Добавим, что Жеваго – уроженец России, бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который сейчас находится под санкциями СНБО.
Ворскла, которая тесно связана с Жеваго, имеет существенные долги перед футболистами и летом даже была на грани исчезновения.
"В Динамо сказали, что я "как все": Хомченовский о вызове в сборную Украины, сиесте в Сегунде и медали с Кривбассом