Президент Ворсклы Черняк: Не вижу оснований играть с Арсеналом в Киеве

Президент полтавской Ворсклы Роман Черняк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг места проведения поединка 5-го тура группового этапа Лиги Европы против лондонского Арсенала.

"Ни наш клуб, ни представители УЕФА, которые находятся в Полтаве, не могут понять причин переноса. Мы все в шоке. Никто нас ни о чем не спрашивал, никто ничего не сообщил. Более того, НСК Олимпийский не готов к организации матча. Фанаты купили билеты в Полтаву, а это не только билеты на стадион, а и на самолеты, поезда и автобусы. Что будет с ними? Или как продавать билеты на НСК Олимпийский на 70 тысяч человек? Это решение было слишком поспешным. Главный вопрос, состоится ли игра вообще? Сегодня необходимо провести предварительную работу к матчу и провести пресс-конференцию. Но где и как?

Ворскла – Арсенал: НСК Олимпийский ждет окончательного решения о переносе матча Лиги Европы

Наша команда находится в Полтаве. У нас есть резервный стадион – Арена Львов. Почему НСК? Сейчас мы ведем переговоры с УЕФА. Они предлагают нам сыграть в Киеве, в 350 км от Полтавы. Но я не уверен, что Арсенал приедет в Киев.

Вполне возможно, что матч не состоится. Решение было принято без консультаций с клубами. Сейчас есть неопределенность. Решение было принято вчера вечером. Куда звонить, давайте звонить. Мне трудно комментировать. Наша цель состоит в том, чтобы наши болельщики увидели эту игру на нашем стадионе. Мы потратили много средств на ремонт нашей арены.

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К сожалению, я не могу ответить на этот вопрос сейчас. Потому что это не зависит от меня. Если смогут организовать нашу игру на стадионе в Киеве, мы будем играть. Но я не вижу никаких предпосылок для проведения матча на НСК", – цитирует Черняка Sport7.az.

Напомним, что накануне УЕФА перенес матч Ворскла – Арсенал в Киев из-за введения военного положения в Украине. Полтавщина не входит в перечень областей, в которых ввели особый режим. Зато в списке есть Харьковская область, а "канониры" планировали прилететь именно в Харьков.