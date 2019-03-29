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Президент Ворсклы Черняк: Мы предлагали Сачко остаться в администрации команды

29 марта 22:28 32 Читати українською
Президент Ворсклы Черняк: Мы предлагали Сачко остаться в администрации команды
Роман Черняк / фото: ФК Ворскла

Президент Ворсклы Роман Черняк прокомментировал смену тренера в полтавской команде.

"Никто не рассчитывал на замену главного тренера. К сожалению, случилось так, как случилось. Это жизнь, и нужно быть готовыми к таким изменениям. Мы считаем, что в команде нужны были изменения.

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Возможно, не сейчас и не в такой форме, но мы очень по-человечески, по-честному расстались с Василием Сачко. Остались в очень хороших отношениях. Для него всегда открыты двери, и мы предлагали ему остаться в администрации команды.

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К сожалению, человеку требуется некоторое время, чтобы все переосмыслить и принять правильное решение, и мы это прекрасно понимаем. Мы очень благодарны Василию Викторовичу, за его работу, за то, что он отдал 10 лет своей жизни команде", – сказал Черняк в эфире телеканала "Футбол 1".

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Роман Черняк Ворскла Ворскла Василий Сачко Василий Сачко
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