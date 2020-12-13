Функционер австрийского клуба проиграл пари игрокам своего клуба. Он сомневался, что команде удастся выйти в 1/16 финала, а потому решил поспорить.

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В итоге Вольфсберг вышел из группы вторым, набрав 10 пунктов, а вратарь Александр Кофлер побрил менеджера налысо.

К слову, австрийцы играли в квартете К с московским ЦСКА, загребским Динамо и Фейеноордом. Уже 14 декабря Вольфсберг узнает имя своего соперника на стадии 1/16 финала Лиги Европы.

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