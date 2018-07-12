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Президент Вест Хэма Салливан прокомментировал подписание Ярмоленко и Уилшира

13:48 345 Читати українською
Президент Вест Хэма Салливан прокомментировал подписание Ярмоленко и Уилшира
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Президент Вест Хэма Дэвид Салливан поделился собственным мнением о приобретении Андрея Ярмоленко и Джека Уилшира.

"Мы рады подписать двух замечательных игроков в течение 3 дней.

Ярмоленко: Не могу обещать, что буду вторым Месси, но буду полностью отдаваться Вест Хэму

Думаю, мы убедили наших болельщиков, что будем покупать игроков высокого калибра. И Джек, и Андрей подходят под такой статус.

Оба играли на самом высоком уровне и мы хотим увидеть их качества уже в кларетово-голубой футболке.

Джек также прекрасно знает, что такое АПЛ, и я думаю, что все болельщики присоединятся ко мне в поздравлении обоих игроков на Лондон Стэдиум. Они стали нашим четвертым и пятым подписанием после Фредрикса, Исса Диопа и Фабиански", – цитирует Салливана официальный сайт Вест Хэма.

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Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Вест Хэм Вест Хэм Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Дэвид Салливан Джек Уилшир Джек Уилшир
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