Функционер сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт Серии А.

Лацио окончательно одолел коронавирус в команде

У Сетти обнаружили легкие симптомы COVID-19. Президент "мастифов" чувствует себя удовлетворительно, но вынужден уйти на самоизоляцию. В данный момент он находится дома. Сетти – не первый из руководителей итальянских клубов, не избежавших инфицирования коронавирусом. Ранее с болезнью успешно справился, в частности, президент Наполи Аурелио Де Лаурентис.

К слову, в воскресенье, 8 ноября, Верона проведет матч 7-го тура Серии А против Милана. Поединок на Сан-Сиро начнется в 21:45.

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