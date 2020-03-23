Президент Венесуэлы, одетый в экипировку Барселоны, записал обращение к гражданам

Президент Венесуэлы Николас Мадуро удивил своих соотечественников внешним видом.

Мадуро часто выступает на публике, одетый в спортивные костюмы. Обычно они выполнены в цветах национального флага, сообщает Mundo Deportivo.

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Однако накануне Мадуро находился на совещании по проблеме коронавируса в олимпийке в цветах Барселоны. Многие венесуэльцы удивились, поскольку ранее не было известно, что президент поддерживает каталонский клуб.

В своем обращении Мадуро сообщил о новых мерах по борьбе с пандемией коронавируса. В Венесуэле зафиксировано 77 случая заболевания.

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