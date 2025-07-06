– На сегодня мы уже можем констатировать, что проект прибыльный. Сейчас мы максимально доаккумулируем все средства, которые будут распределены между клубами. Роман Криворучко (директор Департамента международных связей и развития) проанализировал, как в ведущих европейских лигах происходит распределение прибыли от трансляций.

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Мы вынесли этот вопрос на обсуждение клубов. Они почти единогласно поддержали, что на период войны все средства, независимо от спортивных результатов или других факторов, распределяются поровну между всеми участниками чемпионата. То есть чемпион и последняя команда в турнирной таблице получают одинаково. Это решение действует на период военного положения.

– Будут ли эти цифры публичными?

– В принципе здесь нет никакого секрета. Мы еще дополнительно досогласуем, потому что это вопрос внутренней субординации. Думаю, что все поддержат, чтобы мы проинформировали, сколько было аккумулировано средств и как прибыль была распределена между клубами. Тем более клубы потом публикуют все свои отчеты и все они доступны. Это требование аттестационного комитета", – сказал Дикий в интервью ТгіЬцЬцпа.

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