Вторая лига, 5-й тур

Рубикон – Реал Фарма – 0:7

Голи: Фабер, 9, 37, Барсуков, 17, Ладика, 60, Платунов, 66, 71, Мячин, 86

Одесситы приехали в гости к столичной команде и без особых проблем разбили ее. В первом тайме в ворота Рубикона влетело 3 мяча, после перерыва – 4.

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Однако поединок войдет в историю не из-за разгрома. На замену в команде Реал Фарма на 72 минуте вышел играющий президент Николай Лиховидов в возрасте 56 лет 8 месяцев и 4 дня. Таким образом, он обновил возрастной рекорд всех времен чемпионата Украины по футболу среди взрослых профессиональных команд.

Предыдущее достижение тоже было в активе Лиховидова – 55 лет 9 месяцев и 18 дней. Интересно и то, что за Реал Фарму он выступает вместе со своим 22-летним сыном Андреем.