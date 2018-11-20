Президент УЕФА рассказал о сроках внедрения VAR в Лиге чемпионов

Президент УЕФА Александр Чеферин выразил готовность ввести систему видеоповторов VAR в Лиге чемпионов уже в этом сезоне.

"Мы начали подготовительные работы. Роберто Розетти (глава судейского корпуса УЕФА. – прим. Футбол 24) и его команда – замечательные специалисты в этом деле.

УЕФА может ввести VAR в Лиге чемпионов уже в текущем сезоне

Нужно разобраться с важными моментами: работой судей и техническими аспектами. Отчет будет выполнен примерно через неделю. После этого станет ясно, сможем ли мы внедрить систему VAR. Самое позднее время, когда мы это сделаем – следующий сезон", – цитирует Чеферина beIN Sports.

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