Президент УЕФА Александер Чеферин не прислушался к критике цивилизованной общественности по поводу неисключения сборной Беларуси из отбора на Евро-2024, который состоится в Германии.

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"Немного популистски требовать: "Всех выгнать!" В настоящее время мы не видим причин для исключения Беларуси", – цитирует слова Чеферина австрийская газета Kurier, ссылаясь на Bild.

"Если что-то изменится, мы обязательно отреагируем. Политики должны уважать наши полномочия по принятию решений. Мы же не указываем политикам и правительствам, что им делать", – добавил президент УЕФА.

Напомним, сборная Беларуси была допущена к отбору на Евро-2024, но команда должна проводить свои домашние игры за пределами страны и без зрителей. Сборная Беларуси попала в одну группу с Андоррой, Израилем, Косово, Румынией и Швейцарией.

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