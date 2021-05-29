"Это невозможно, это иррациональная идея. Следующий чемпионат мира после того, который пройдет в 2022 году, состоится в 2026 году. А в 2028-м будет чемпионат Европы. Если чемпионат мира состоится в 2028 году, то европейские сборные не сыграют там. У южноамериканских сборных будет Кубок Америки, и они не сыграют на ЧМ. Это до сих пор чемпионат мира?

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Это невероятно иррациональная идея. Я не знаю, зачем это нужно. Если вы хотите изучить возможность ее осуществления, если у вас есть деньги на это, то продолжайте. Но с нынешним раскладом это невозможно. Представьте, что такое для игрока иметь турнир длиной в месяц каждый год. У них и сейчас стало еще больше травм, так как они постоянно играют. Календарь переполнен. Это политическая мысль, но в реальности ее никто не поддерживает", – приводит слова Чеферин AS со ссылкой на Record.

Напомним, Федерации футбола Саудовской Аравии (SAFF) предложила проводить Чемпионат мира раз в 2 года. По нынешним правилам, Мундиаль проводится каждые 4 года. Напомним, ЧМ-2022 состоится в Катаре, старт турнира запланирован на 21 ноября.

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