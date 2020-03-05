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Президент УЕФА Чеферин анонсировал очередные санкции для команд за проявления расизма со стороны болельщиков

5 марта 23:20 16 Читати українською
Президент УЕФА Чеферин анонсировал очередные санкции для команд за проявления расизма со стороны болельщиков
Александер Чеферин / Фото из открытых источников

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин прокомментировал возможность снятия очков с команды или ее отстранения от соревнований из-за расизма.

"Да, такое возможно – если подобные случаи будут повторяться с теми же командами или теми же национальными федерациями. Это возможно, хотя и не принесет пользы УЕФА.

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Но мы все равно поддержим игроков. Никто не имеет права говорить, что они должны терпеть оскорбления и унижения", – сказал Чеферин в интервью изданию Sky Sports.

Напомним, ранее полузащитник Манчестер Сити Рахим Стерлинг призвал автоматически снимать с команд по 9 очков за проявления расизма со стороны их болельщиков, а глава УЕФА заявил, что в борьбе с расизмом в футболе нужны решительные шаги.

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Теги
Мир УЕФА Александер Чеферин Расизм в футболе
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