Удинезе занял 16-е место по итогам сезона и сумел спастись от вылета благодаря победе над прямым конкурентом Фрозиноне в последнем туре (1:0). Тем не менее, президент клуба Поццо считает, что две победы в шести матчах – недостаточный результат, чтобы позволить Каннаваро и дальше руководить командой.

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"Президент Поццо сообщил мне сегодня о решении клуба не продолжать наши профессиональные отношения. Я благодарю его за предоставленную мне возможность. Жаль, что я не смогу продолжить этот короткий, но интенсивный путь, который за последние полтора месяца чемпионата привел нас к большому и увлекательному достижению. Хочу подчеркнуть – я предпочел бы продолжить это приключение в Фриули, вошедшей в моё сердце земле так же, как и ее жители. Желаю клубу, игрокам и замечательным болельщикам Удинезе всего лучшего", – написал Каннаваро в Instagram.

По информации итальянских СМИ, боссы Удинезе выбирают нового тренера между Эусебио Ди Франческо (Фрозиноне) и Винченцо Виварини (Катандзаро). Так или иначе, новый тренер станет шестым за последние три сезона.

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