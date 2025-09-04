Тоттенхэм объявил об уходе Даниэла Леви с должности председателя правления, которую он занимал с 2001 года. При этом никаких изменений в структуре собственности и акционеров клуба не произошло.

"Я невероятно горжусь работой, которую проделал вместе с руководством и всеми нашими сотрудниками. Мы превратили этот клуб в мирового гиганта, выступающего на самом высоком уровне. Более того, мы создали сообщество. На протяжении многих лет мне посчастливилось работать с одними из самых выдающихся людей в этом виде спорта.

Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении многих лет. Путешествие не всегда было легким, но был достигнут значительный прогресс. Я буду продолжать горячо поддерживать этот клуб", – цитирует Леви официальный сайт клуба.

Тоттенхэм под руководством Леви выиграл Лигу Европы. За 20 сезонов "шпоры" 18 раз участвовали в еврокубковых соревнованиях. В 2019 году Тоттенхэм доходил до финала Лиги чемпионов.

