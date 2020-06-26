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Президент Торино повесил заоблачный ценник на Белотти

00:27 - Читати українською
Президент Торино повесил заоблачный ценник на Белотти
Андреа Белоттb / Getty Images

Президент Торино Урбано Кайро сообщил о своем нежелании расставаться с форвардом "гранатовых" Андреа Белотти.

"Не намерен продавать его, почему я должен это делать? Он очень хороший форвард и для нас, и для сборной Италии – я держусь за него. Я отказался от продажи, хотя за него предлагали большие деньги, и я ни разу не пожалел.

Белотти может оказаться в Интере

Никто никогда не предлагал за Андреа 100 млн евро, иначе я был бы вынужден продать его. Дешевле он не продается", – цитирует президента "быков" издание Football Italia.

Напомним, главными претендентами на 26-летнего форварда сборной Италии является Интер и Наполи. Кроме них к нападающему проявляли интерес Милан, Фиорентина, Эвертон и Манчестер Юнайтед. В текущем сезоне Белотти провел за Торино 33 поединка во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 32 млн евро.

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Теги
Италия Андреа Андреа Белотти Италия Италия Торино Торино Серия А футбольные финансы Урбано Кайро
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