"Третий день переживаю, потому что есть инвестор, но мои партнеры не хотят с ним встречаться. Его главное условие – чтобы мои партнеры вышли из клуба. Те, что довели до цугундера клуб. Кто? Русол и Фридман.

СК Днепр-1 занял у конкурента по УПЛ 200 миллионов, чтобы доиграть сезон, – источник

Они должны выйти из клуба, чтобы зашли новые инвесторы. Чтобы клуб жил. К сожалению, они ничего не делают для этого. Сейчас сижу в бухгалтерии. Там такая бухгалтерия, что страшно смотреть. До 2022 года, пока мы с Максимом (сын Березы, президент СК Днепр-1, – прим.) не ушли на войну, там был ряд инвесторов. После того как мы отошли от дел клуба в марте 2022-го – к сожалению, не все хорошо. Жили не по деньгам, скажем так.

Насчет Русола... Он официально мой партнер. И ничего не изменилось. Я вообще сам мало, что понимаю и с Карпатами, и... Он вчера впервые сказал. что идет в Карпаты. Как я это воспринял? А матюкаться можно? Я ох*ел!

Я переспрашивал у него раньше, писал: "Это правда?". Он говорил: "Нет". Такая же история была у меня с Йовичевичем.

Что сейчас? Пока что я не знаю. Просто говорю, что у меня было решение на пятницу, четверг. Юридическая компания должна была проверить финансово-юридическую деятельность клуба, доложить новому инвестору, который должен был сказать слово. Сейчас уже не знаю. Потому что лавина посыпалась. Целая лавина посыпалась. Даже не знаю, что мне делать. Не могу никак влиять на это, потому что до сих пор в погонах.

И Максим не может на это влиять никак. Со 2 марта 2022 года никакого отношения ни к финансированию, ни к управлению, ни к контролю мы не имели", – сказал Береза в эфире своего YouTube-канала.

Президент СК Днепр-1 готов уйти из футбола ради спасения клуба – эмоциональное заявление