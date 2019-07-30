Президент СК Днепр-1 объяснил, почему клуб не ставит задание выхода в еврокубки на сезон 2019/20

Почетный президент новичка УПЛ Юрий Береза оценил перспективы своей команды в новом сезоне.

"Два года назад мы с командой единомышленников пообещали, что вернем большой футбол в город на Днепре. Хочу поблагодарить Дмитрия Михайленко, всех тренеров команды и игроков, которые выполнили эту задачу.

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Я не знаю других примеров, даже в истории советского футбола, когда команда за два года после создания прошла две лиги, войдя в элитный дивизион. У нас есть уже своя история, а теперь хочется показать результат и в УПЛ, где нам достаточно непросто с нашей молодежью.

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По поводу целей на сезон, юридически наш клуб существует менее трех лет, поэтому сейчас задача выхода в еврокубки не стоит. Главное – посмотреть на себя в Премьер-лиге, привыкнуть к ней и набраться опыта", – сказал Береза в комментарии официальному сайту СК Днепр-1.