Президент СК Днепр-1: Коноплянка и Зозуля – мои друзья, но мы небогатый клуб

Президент СК Днепр-1 Юрий Береза рассказал, почему клуб начал подписывать иностранных футболистов, хотя ранее планировал обходиться без легионеров.

"Чужом учитесь и своего не сторонитесь. Новички позволят конкурировать и подтянуть наши провальные позиции. Кстати, иногда иностранцы дешевле украинцев. Вам говорить о Коноплянке или Зозуле? Это мои друзья, но мы достаточно небогатый клуб.

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Наша цель – еврокубки. И наши новички позволят костяку команды прогрессировать. У меня есть мечта – гимн Лиги чемпионов в Днепре. Это никто не снимал! И один из самых важных моментов – то, что большой футбол есть в Днепре", – цитирует Березу официальный сайт клуба.

Напомним, во время зимнего трансферного окна СК Днепр-1 подписал 6 новичков: украинцев Хобленко, Цурикова, Адамюка и Скватка, бразильца Лукаса Тейлора и аргентинца Франциско Ди Франко.

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