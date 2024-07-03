– Юрий Николаевич, какое сейчас состояние дел в клубе, на сколько плохая финансовая ситуация? Также в прессе ходит информация, что клуб ищет инвесторов, что вы знаете об этом?

– К сожалению, с марта 2022 года я и мой сын Максим Береза надели военную форму для защиты Родины и влиять на процессы в клубе мы практически и юридически не могли.

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Сейчас, начиная влезать в дела клуба, могу сказать, что есть большая проблема с инвестором. Это категорический и критический вопрос. Поэтому я готов рассмотреть все условия и предложения по новому инвестору. Готов даже покинуть должность почетного президента, выйти из футбола и передать все юридические права тому, кто готов спасти клуб.

– То есть вы покинете пост почетного президента клуба, а Максим Береза, который является совладельцем клуба, продаст или отдаст свою долю кому-то другому?

– Да, все верно, я хочу, чтобы СК Днепр-1 жил. Город Днепр имеет право на большой футбол и Лигу Чемпионов. Если ради этого надо пожертвовать своей должностью и долей, то я и Максим готовы, – сказал Береза в комментарии Telegram-каналу "Днепрянин".

Напомним, СК Днепр-1 должен был определиться со своим будущим 1 июля, однако перенес принятие окончательного решения на неделю.

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