"Кучер завоевал с СК Днепр-1 серебро только благодаря багажу Йовичевича, который тот заложил. Хотя у меня и неоднозначное отношение к Игорю после его ухода в Шахтер.

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Кучер просто подтянул футболистов и расставил их на нужные места. Именно благодаря наработкам Йовичевича Кучер и выскочил с СК Днепр-1 на второе место. Это правда.

После проигрыша АЕКу Ларнака в прошлом сезоне я пытался поговорить с Кучером, но мне показалось, что этот молодой человек какой-то неадекватный. У меня со всеми тренерами было абсолютное взаимопонимание и контакт, но не с ним. Я задавал ему футбольные вопросы, а в ответ он нес какую-то чушь.

После этого я ему ни разу не звонил, а общался только с игроками. Русол мне потом сказал: "Если вы доверяете мне, то должны доверять и тренеру". Я ответил, что понял и больше не буду вмешиваться в дела. Можно сказать, отошел в сторону и наблюдал со стороны.

Был момент, когда я не выдержал и сказал Русолу: "Вы уже что-то делайте с Кучером", но он ответил, что есть контракт и его нужно соблюдать. Я задал вопрос: "А кто будет компенсировать потерю еврокубков?". У нас сейчас будет очень много финансовых вопросов к Русолу относительно вылета из еврокубков. Как оказалось, Кучер – это не тренер, а футбольное несчастье", – сказал Береза в комментарии изданию Український футбол.

Напомним, Кучер провалил старт сезона с СК Днепр-1 и подал в отставку после поражения от Оболони в 4-м туре УПЛ.

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