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Президент Севильи: Мы уже провели переговоры с Мончи относительно возвращения в клуб

22:26 20 Читати українською
Президент Севильи: Мы уже провели переговоры с Мончи относительно возвращения в клуб
Рамон Мончи / фото из соцсетей

Президент Севильи Хосе Кастро намекнул на возвращение в Андалусию бывшего спортивного директора Ромы Рамона Мончи.

"Отныне Хоакин Капаррос покинет пост спортивного директора. Мы планируем назначить лучшего специалиста на эту роль, и таков – Мончи.

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Мы уже провели с ним переговоры, после них осталось очень положительное впечатление. Разговор с Мончи прошел очень удачно", – цитирует Кастро официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, Мончи был спортивным директором Севильи в течение 17 лет: с 2000 по 2017 года.

Вчера Севилья неожиданно уступила чешской Славии (3:4) в драматическом противостоянии 1/8 финала Лиги Европы.

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Теги
Севилья Севилья Испания Мончи Хосе Кастро Кармона Рамон Мончи
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