Паоло Даль Пино решил прекратить свою работу в должности главы Серии А.

Специалист планировал подать в отставку еще в конце прошлого года, но остался решить неотложные проблемы, сообщает Sky Sport.

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По информации источника, Даль Пино подал в отставку, которая сегодня будет принята соответствующим комитетом Серии А. Причиной такого решения функционера стало желание окончательно переехать в США, где живет его семья.

Паоло Даль Пино возглавлял Серию А в течение двух последних лет. Также он работал в ряде известных компаний, таких как Fininvest, Mondadori, Kataweb, Telecom, SEAT, Pirelli и Wind.

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