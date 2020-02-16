Президент Сампдории уволил все руководство клуба

Сампдория сейчас переживает тажелые времена.

Президент Сампдории Массимо Ферреро отправил в отставку весь совет директоров клуба, сообщает Il Secolo XIX.

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В ближайшее время Ферреро должен назначить новый состав руководящего органа Сампдории. В СМИ такой шаг президента связывают с потенциальной продажей клуба. Сам Ферреро уже заявлял, что не против избавиться команды, но отдаст ее только надежному инвестору.

После 23-х туров Серии А Сампдория находится на 17-й строчке турнирной таблицы и рискует опуститься в зону вылета.

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