Президент Сампдории призвал досрочно завершить сезон в Серии А

На Апеннинах не утихают споры относительно продолжения чемпионата Италии.

Массимо Ферреро считает, что нынешний сезон Серии А нужно завершить из-за пандемии, сообщает Football Italia.

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"Сезон нужно закончить сейчас и забыть. Можно придумывать какие-то планы, можно давать себе время до мая, можно играть до августа, но что дальше? Каким тогда будет следующий сезон? Это же будет иметь влияние. Давайте думать о новом сезоне, а не об этом. Скудетто? Знаю, что это не понравится президенту Лацио, но нужно оставить все как есть, с командами на тех позициях, которые есть сейчас", – цитирует Ферреро издание.

Напомним, что первое место в чемпионате занимает Ювентус с 63-ю пунктами, а Лацио идет вторым с разницей всего в одно очко.

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