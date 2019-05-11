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Президент Сампдории может продать клуб за 120 млн евро

11 мая 12:02 101 Читати українською
Президент Сампдории может продать клуб за 120 млн евро
Массімо Ферреро / ESPN

Президент Сампдории Массимо Ферреро получил предложение о продаже клуба.

Британский фонд Aquilor предлагает за итальянский клуб 120 млн евро. При этом у Ферреро будет возможность остаться на посту президента еще в течение нескольких месяцев после операции, передает Ansa.

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По информации источника, Ферреро всерьез рассматривает вариант продажи клуба, поскольку ранее ему уже предлагали подобные предложения, но в прошлый раз за Сампдорию предлагали 90 млн евро. Тогда Сампдорию хотела купить американская группа инвесторов вместе с бывшим итальянским футболистом Виалли.

По слухам, британский фонд Aquilor связан с арабскими инвесторами, которые хотят оценить перспективность владения итальянскими футбольными клубами. Сампдория занимает на данный момент девятое место в таблице Серии А.

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Италия Сампдория Сампдория Массимо Ферреро
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