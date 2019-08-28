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Президент Ромы одобрил трансфер Тайсона

23:20 118 Читати українською
Президент Ромы одобрил трансфер Тайсона
Тайсон / Фото ФК Шахтер

Переход капитана "горняков" в состав итальянского клуба становится все ближе.

Президент римлян Джеймс Палотта дал добро на переход Тайсона, сообщает Corriere dello Sport.

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Ранее руководитель "волков" не горел желанием соглашаться на требования Шахтера, однако личная беседа с Паулу Фонсекой изменила его мнение. Португальский тренер Ромы настоял на подписании бывшего подопечного, который должен заменить травмированного Диего Перотти. Палотта уже дал наставления спортивном директору итальянского клуба о подписании Тайсона.

Напомним, ранее сообщалось, что Шахтер требует за бразильца 30 млн евро.

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