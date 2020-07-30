Президент Ренна однозначно оценил вероятность трансфера Камавинга – бретонцы могут сыграть с Динамо в Лиге чемпионов

"Честно говоря, никаких переговоров с Баварией нет. Не думаю, что вы можете питать иллюзии относительно перехода в это трансферное окно.

Реал готов переключиться на лидера Милана в случае провала с Камавинга – есть два серьезных конкурента

Чем больше клуб, тем больше он пострадал от кризиса, поэтому не стоит ожидать больших подписаний этим летом. Если мы попадем в Лигу чемпионов, то это улучшит наши переговорные позиции на рынке. Но если и нет, то игроки не уйдут из команды", – цитирует функционера Marca.

Отметим, что главным претендентом на Камавинга является мадридский Реал. Сумма потенциального трансфера колеблется в пределах 60-80 млн евро. Однако, вызванный пандемией коронавируса кризис тормозит переезд таланта на Бернабеу.

В сезоне 2019/20 Эдуардо Камавинга провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

Реал підписує бестію за 60 млн – грамотніший за чемпіонів світу та загроза для фаворита Зідана, але має один недолік