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Президент Ренна однозначно оценил вероятность трансфера Камавинга – бретонцы могут сыграть с Динамо в Лиге чемпионов

11:57 - Читати українською
Президент Ренна однозначно оценил вероятность трансфера Камавинга – бретонцы могут сыграть с Динамо в Лиге чемпионов
Эдуардо Камавинга / AFP

Николя Ольвек прокомментировал возможный уход из французского Ренна талантливого полузащитника Эдуардо Камавинга. На него претендуют ведущие клубы Европы.

"Честно говоря, никаких переговоров с Баварией нет. Не думаю, что вы можете питать иллюзии относительно перехода в это трансферное окно.

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Чем больше клуб, тем больше он пострадал от кризиса, поэтому не стоит ожидать больших подписаний этим летом. Если мы попадем в Лигу чемпионов, то это улучшит наши переговорные позиции на рынке. Но если и нет, то игроки не уйдут из команды", – цитирует функционера Marca.

Отметим, что главным претендентом на Камавинга является мадридский Реал. Сумма потенциального трансфера колеблется в пределах 60-80 млн евро. Однако, вызванный пандемией коронавируса кризис тормозит переезд таланта на Бернабеу.

В сезоне 2019/20 Эдуардо Камавинга провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и отдал 2 результативные передачи.

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