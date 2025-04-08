Каталонская Жирона не может выиграть уже восьмой матч подряд в рамках Ла Лиги. На этот раз команда Виктора Цыганкова проиграла на родной Монтильивесе Алавесу (0:1), который продолжает борьбу за выживание. Украинский вингер появился на поле во второй половине встречи и сумел оживить игру каталонцев впереди, хотя и результативными действиями не отметился. В конце поединка Жирона устроила штурм "бело-голубых" ворот, но несмотря на большое количество моментов, так и не сумели конвертировать усилия в гол.

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После 30 туров Жирона занимает 13-е место в турнирной таблице с 34 очками, и от зоны вылета команду отделяет всего лишь семь очков.

Из-за повреждения камболовидной мышцы пропускал встречу против Валенсии (1:2) Андрей Лунин. Не появился на поле против "летучих мышей" и Тибо Куртуа, которого продолжает беспокоить травма колена. Пришлось дебютировать Франу Гонсалесу. Юный кипер пострадал от собственной защиты, которая слишком много позволяла Валенсии. Утешать юного кипера, который расплакался после финального свистка, выбежал Андрей Лунин и другие более опытные игроки Реала.

Уже после матча стало известно, что украинец не сможет присоединиться к королевскому клубу в рамках Лиги чемпионов. Подробнее об этом и другом – в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24".

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