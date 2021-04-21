Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи стал новым председателем Ассоциации европейских клубов (ЕСА), сообщает официальный сайт организации.

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На этом посту катарский бизнесмен заменил президента Юве Андреа Аньелли, который покинул кресло из-за организации Европейской Суперлиги. Аньелли руководил ЕСА с 2017 года.

"Для меня большая честь быть избранным моими коллегами. Я заявляю о безоговорочной преданности всему футбольному сообществу. Наша игра, которую любят миллионы болельщиков, будет процветать только в единстве", – отметил Аль-Хелаифи.

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