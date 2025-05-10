В честь долгожданного выхода в финал ЛЧ президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи сделал подарок для каждого работника клуба, сообщает GOAL со ссылкой на L'Équipe.

ПСЖ предоставил отпуска сразу семи игрокам после выхода в финал ЛЧ – они пропустят матч Лиги 1

Владелец парижской команды наградил всех сотрудников билетом на финальный матч Лиги чемпионов в Мюнхене. Речь идет о буквально каждом работнике, а не только технический персонал, который работает непосредственно с игроками ПСЖ. В общем это 600 человек. Также Нассер Аль-Хелаифи оплатит счета работников за дорогу и проживание в Германии, а в дополнение игроки разделят с ними часть премиальных за выход в финал.

Добавим, что ПСЖ может оформить требл в текущем сезоне, если победит Интер в финале ЛЧ, а Реймс – в Кубке Франции. До этого парижане уже оформили досрочное чемпионство в Лиге 1.

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