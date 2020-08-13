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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ АТАЛАНТА - ПСЖ РБ ЛЕЙПЦИГ - АТЛЕТИКО ДИНАМО КИЕВ

Президент ПСЖ сделал громкое заявление о будущем Мбаппе и Неймара после триумфа над Аталантой

11:43 - Читати українською
Президент ПСЖ сделал громкое заявление о будущем Мбаппе и Неймара после триумфа над Аталантой
Неймар и Мбаппе / Reuters

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хеллаифи остался глубоко поражен выступлением главных звезд своего клуба.

27’ Марио Пашалич
 
Маркиньос 90’
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 90+3’
27’ Марио Пашалич
90’ Маркиньос
90+3’ Эрик-Максим Шупо-Мотинг

"Это особенный день, замечательный. Нам нужно было изменить менталитет. Игроки выложились на 200%, я горжусь ими. Все говорили, что ПСЖ не готов к этой Лиги чемпионов, но наши прекрасные игроки продемонстрировали прекрасный менталитет. Сегодня мы не думаем о финале, только о полуфинале.

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Неймар и Мбаппе – одни из лучших игроков в мире. Неймар провел отличный матч, и был лучшим. Неймар что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не пойдут", – цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

Напомним, ПСЖ эпично обыграл Аталанту, забив два гола после 90 минуты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

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Теги
Лига чемпионов Трансферы Нассер Аль-Хелаифи Аталанта - ПСЖ ПСЖ ПСЖ Килиан Килиан Мбаппе Неймар
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