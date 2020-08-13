Президент ПСЖ сделал громкое заявление о будущем Мбаппе и Неймара после триумфа над Аталантой

"Это особенный день, замечательный. Нам нужно было изменить менталитет. Игроки выложились на 200%, я горжусь ими. Все говорили, что ПСЖ не готов к этой Лиги чемпионов, но наши прекрасные игроки продемонстрировали прекрасный менталитет. Сегодня мы не думаем о финале, только о полуфинале.

Трагедия Малиновского и компании в видеообзоре матча Аталанта – ПСЖ – 1:2

Неймар и Мбаппе – одни из лучших игроков в мире. Неймар провел отличный матч, и был лучшим. Неймар что-то очень сильно изменил в команде, я чувствую что-то особенное. Оба игрока останутся, они никогда не пойдут", – цитирует Аль-Хеллаифи RMC Sport.

Напомним, ПСЖ эпично обыграл Аталанту, забив два гола после 90 минуты и вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Соперником парижан станет победитель пары РБ Лейпциг – Атлетико.

ПСЖ победил Аталанту и вышел в полуфинал ЛЧ: драматичный конец сказки, фиаско Малиновского и бенефис Неймара