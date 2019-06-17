toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ ТРАНСФЕРЫ РОМАН ЗОЗУЛЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ

Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявление

14:57 65 Читати українською
Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявление
Килиан Мбаппе / ФК ПСЖ

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде и на следующий сезон.

Напомним, вчера Аль-Хеллаифи раскритиковал некоторых игроков ПСЖ и заявил, что клуб готов попрощаться абсолютно с любым исполнителем. Вероятно, что Килиан Мбаппе, которым активно интересуется Реал, в этот список не входит.

Неймар может вернуться в Испанию – агент форварда начал переговоры по трансферу

"Я уверен на 200%, что Мбаппе останется в ПСЖ. В прошлом сезоне нам не хватило характера и авторитета. Я не хочу больше подписывать звезд – конечно, мы будем осуществлять трансферы, но это будут игроки с примерным менталитетом", – цитирует Аль-Хелаифи France Football.

В сезоне 2018/19 Мбаппе забил 33 гола в Лиге 1 – в топ-5 чемпионатах больше только у Лео Месси (36).

Реал имеет шанс подписать Неймара и Мбаппе – двойная бомба имени ПСЖ 2020, новый суперпроект и... немного экономии

blog_ava
"Не травмируй, он нам нужен": Зинченко стал жертвой троллинга конкурента из Ман Сити и фанов – фото, порвавшее всех
13:24
512
Теги
Главное Трансферы Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе Нассер Аль-Хелаифи Трансферы ПСЖ ПСЖ ПСЖ Франция
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Шальке нашел замену Коноплянке, – Bild
    Німеччина — 12:55258 Шальке нашел замену Коноплянке, – Bild
10
час
:
45
мин
Япония
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук