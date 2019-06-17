Президент ПСЖ рассказал о будущем Мбаппе – категорическое заявление

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи уверен, что нападающий Килиан Мбаппе останется в команде и на следующий сезон.

Напомним, вчера Аль-Хеллаифи раскритиковал некоторых игроков ПСЖ и заявил, что клуб готов попрощаться абсолютно с любым исполнителем. Вероятно, что Килиан Мбаппе, которым активно интересуется Реал, в этот список не входит.

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"Я уверен на 200%, что Мбаппе останется в ПСЖ. В прошлом сезоне нам не хватило характера и авторитета. Я не хочу больше подписывать звезд – конечно, мы будем осуществлять трансферы, но это будут игроки с примерным менталитетом", – цитирует Аль-Хелаифи France Football.

В сезоне 2018/19 Мбаппе забил 33 гола в Лиге 1 – в топ-5 чемпионатах больше только у Лео Месси (36).

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