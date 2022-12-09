По словам босса парижан, в команде Кристофа Галтье, который имеет в своем составе Неймара, Месси и Мбаппе, банально нет места еще и для 5-кратного обладателя "Золотого мяча".

Роналду будет ждать завершения ЧМ-2022 для перехода в новый клуб – выбор между деньгами и статусом

"Роналду – звезда, настоящая легенда. Я восхищаюсь им и люблю его как игрока и профессионала. Криштиану – фантастический. Ему 37 лет, но он все еще отлично работает.

Но каждый клуб тоже хочет подписать его. Проблема для ПСЖ сегодня состоит в том, что у нас его позиция укомплектованная. Что-то изменить очень сложно. Поэтому, честно говоря, приход Роналду в ПСЖ невозможен", – цитирует Аль-Хелаифи Sky Sports.

Напомним, 37-летний Роналду стал свободным агентом после расторжения контракта с Манчестер Юнайтед. Основным претендентом на форварда сборной Португалии считают Аль-Наср из Саудовской Аравии, предлагающий звезде невероятные деньги.

Мессі проти друга в битві за мрію, аномалія Хорватії, головний претендент з тіні – математик визначив фаворитів ЧС-2022