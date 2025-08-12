Как сообщалось ранее, 22-летний центральный защитник сборной Украины Илья Забарный перешел в ПСЖ из английского Борнмута и подписал контракт на пять лет.

Забарный официально стал игроком ПСЖ – украинец удивил выбранным номером

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи поздравил трансфер украинца в комментарии для официального сайта команды: "Мы рады продолжить усиление состава подписанием Ильи Забарного. Это талантливый международный игрок и большой профессионал. Он внесет весомый вклад во все, что мы строим в долгосрочной перспективе".

Сумма трансфера 22-летнего футболиста составляет 63 миллиона евро, а также предусмотрены дополнительные 3 миллиона евро бонусов. В первом сезоне в ПСЖ Забарный будет получать примерно 4,5 миллиона евро "чистыми" в год. Игрок будет выступать под 6-м номером.

Суркис поздравил Забарного с переходом в ПСЖ: "Приятно, что в составе победителя ЛЧ появился воспитанник Динамо"