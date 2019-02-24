Президент ПСЖ назвал 20-летнего Мбаппе легендой парижского клуба

Президент ПСЖ Насер Аль Хелаифи не пожалел комплиментов в адрес форварда команды Килиана Мбаппе.

"Килиан уже легенда клуба. В свои 20 лет Мбаппе смог выиграть Мундиаль и стать одним из пяти лучших игроков мира наряду с Неймаром. Это фантастика.

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В Париже все любят Килиана, он дома и знает, что у него есть все, что он может пожелать для того, чтобы творить историю в ПСЖ. У него есть возможность заставить мечтать Парк де Пренс и всех молодых людей, которые любят спорт.

Отношения между ПСЖ и Мбаппе имеют долгосрочный характер, так как существует очень сильная взаимное доверие", – цитирует Аль Хелаифи Marca.

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