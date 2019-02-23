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Президент ПСЖ дал исчерпывающий ответ относительно вероятного трудоустройства Венгера в парижском клубе

18:42 20 Читати українською
Президент ПСЖ дал исчерпывающий ответ относительно вероятного трудоустройства Венгера в парижском клубе
Арсен Венгер / фото из соцсетей

Президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал информацию, что бывший главный тренер Арсенала Арсен Венгер может стать спортивным директором парижан.

"Я устал отвечать на такие вопросы. У меня очень хорошие отношения с Арсеном. Я знаю его в течение длительного времени. Он отличный тренер.

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У него очень глубокое и тонкое понимание футбола. Но у нас есть спортивный директор, которому я полностью доверяю. Давайте продолжим нашу работу, пожалуйста.

Антеро Энрике (спортивный директор ПСЖ) делает очень хорошую работу. Он останется с нами и на следующий сезон. У нас нет планов предлагать работу Венгеру", – цитирует Аль-Хелаифи Get French Football News.

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Сейчас ПСЖ уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, а в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов обыграл на выезде Манчестер Юнайтед со счетом 2:0.

Теги
Арсен Венгер Арсен Венгер Нассер Аль-Хелаифи ПСЖ ПСЖ Франция
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