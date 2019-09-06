Президент Примеры хочет, чтобы Роналду и Моуринью вернулись в чемпионат Испании

Хавьер Тебас поделился мнением относительно методов увеличения интереса к испанскому футболу.

"Хотел бы вернуть в наш чемпионат Криштиану Роналду.

Роналду зажигает с сексапильной украинкой – горячие фото красавицы

Я думал, что его отъезд повлияет на нас больше, если честно. Однако лучше бы видеть испанскую лигу с Роналду, чем без него. Также хотел бы, чтобы Жозе Моуринью тренировал испанскую команду. Это прекрасный тренер и прекрасное имя для популяризации нашей лиги", – цитирует Тебаса Goal.

Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал

Напомним, звездный дуэт португальцев ранее работал на благо Реала. Моуринью покинул Мадрид в 2016-м году, Роналду – в 2018-м.