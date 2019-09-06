toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
СБОРНАЯ УКРАИНЫ УКРАИНА U-21 - ФИНЛЯНДИЯ U-21 ДИНАМО КИЕВ ТРАНСФЕРЫ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ

Президент Примеры хочет, чтобы Роналду и Моуринью вернулись в чемпионат Испании

22:26 15 Читати українською
Президент Примеры хочет, чтобы Роналду и Моуринью вернулись в чемпионат Испании
Роналду и Моуринью / Reuters

Хавьер Тебас поделился мнением относительно методов увеличения интереса к испанскому футболу.

"Хотел бы вернуть в наш чемпионат Криштиану Роналду.

Роналду зажигает с сексапильной украинкой – горячие фото красавицы

Я думал, что его отъезд повлияет на нас больше, если честно. Однако лучше бы видеть испанскую лигу с Роналду, чем без него. Также хотел бы, чтобы Жозе Моуринью тренировал испанскую команду. Это прекрасный тренер и прекрасное имя для популяризации нашей лиги", – цитирует Тебаса Goal.

Моуринью планирует дождаться увольнения Зидана и возглавить Реал

Напомним, звездный дуэт португальцев ранее работал на благо Реала. Моуринью покинул Мадрид в 2016-м году, Роналду – в 2018-м.

blog_ava
"Он тра*нул целый год его карьеры": фанаты Реала назвали "сукина сына", который не позволил Лунину остаться в Реале
18:53
1121
Теги
Реал Мадрид Реал Мадрид Испания Жозе Моуринью Жозе Моуринью Хавьер Тебас Криштиану Роналду Криштиану Роналду
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
20
час
:
21
мин
Литва
19:00
Украина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук