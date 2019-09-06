Президент Примеры хочет, чтобы Роналду и Моуринью вернулись в чемпионат Испании

Сборная Украины — 18:04 479
-
Литва – Украина: предматчевая пресс-конференция Андрея Шевченко
-
Литва – незручний суперник України, тренер-хуліган і жахи Шевченка: вони у 20 разів дешевші, але мають підступну зброюЕвро-2020 — 17:40 349
-
Ротань і його команда: Лунін, Динамо, чемпіони світу – чого чекати від молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021Сергій Тищенко — 13:25 3326
-
Месси может сам решать, когда покинуть Барселону – особый пункт контракта аргентинцаИспания — 5 сент 424
-
Литва – Украина: "сине-желтые" вылетели в Вильнюс – в обойме 24 игрокаЕвро-2020 — 5 сент 979