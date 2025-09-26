– В чем вы видите ключевые причины такого удачного старта Колоса в сезоне?

– Очень правильным решением было возвращение Костышина на его старое место. Считаю, что это главная заслуга президента Колоса, который понял: в свое время он ошибся, распрощавшись с тренером.

Колос и Верес не смогли выявить победителя – ковалевцы не забили впервые в сезоне

После ухода Руслана в клубе сменилось несколько наставников, но никто из них не смог дать совет команде. Это первый шаг. Второй – то время, когда Костышин был вне Колоса. Он внимательно следил за событиями в Ковалевке, а параллельно работал в Залещиках и как эксперт на телевидении. Именно в этот период он собрал новый тренерский штаб, и теперь пара Костышин – Шелаев, дополнена еще и Михаликом, существенно усилила коллектив.

Показательный факт: это уже 80-я игра Костышина в высшей лиге, и все они проведены именно с Колосом. Есть тренеры, которые постоянно ищут себя, а здесь мы видим человека, который создавал команду еще с чемпионата области, выстраивала структуру – и теперь продолжает давать результат. Возможно, в другом клубе у него не было бы такого спокойствия и максимализма, но в Ковалевке все сложилось наилучшим образом.

– Можно ли говорить о системных изменениях в игре команды, или это скорее краткосрочный всплеск формы?

– Думаю, что нет. Здесь есть системные изменения. Так, игра с Вересом была не слишком яркой, но сейчас появляется стиль – именно тренерский стиль, системный подход, который позволяет постепенно набирать очки. Это не случайность, что Колос находится так высоко в таблице. Одну-две победы можно одержать случайно, но удерживаться среди лидеров и создавать конкуренцию грандам – это уже совсем другой уровень. Чемпионат благодаря этому становится интереснее.

– Насколько реально Колосу удержаться среди лидеров УПЛ и побороться за место в еврокубках?

После шести туров, конечно, делать глобальные выводы рано. Реальную картину увидим после первого круга. Александрия, например, начала неудачно, но сейчас исправляется: ничья с Динамо, победа над ЛНЗ. Хорошо стартовала Кудривка, но постепенно все стало на свои места. А вот Колос демонстрирует стабильность. То же самое можно сказать про Кривбасс или Зарю – это команды, которые имеют ощутимую руку тренера. И именно в матчах против таких соперников, как Металлист 1925, Житомир, Полесье или ЛНЗ, будет решаться судьба еврокубковых путевок.

Я убежден, что еще будут неожиданности. И Динамо, и Шахтер тоже будут спотыкаться. А Колос имеет все шансы оставаться в верхней части таблицы. Потому что сегодня мы видим несколько ключевых факторов: во-первых, возвращение человека, который строил Колос; во-вторых, грамотный подбор единомышленников в штабе; в-третьих, удачную селекцию; и в-четвертых, специфику тренерского стиля.

Костышин и Шелаев были полузащитниками, твердыми футболистами, которые теперь передают свое видение и рабочую дисциплину новому поколению, – сказал Блавацкий в эксклюзивном комментарии для "Футбол 24".

