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Президент Полтавы Соболев: Будем развивать детский футбол

14:00 107 Читати українською
Президент Полтавы Соболев: Будем развивать детский футбол
Леонид Соболев / ФК Полтава

Президент Полтавы Леонид Соболев рассказал, чем клуб будет заниматься после снятия с УПЛ.

"Подтверждаю, что мы не будем играть в Премьер-лиге или иных профессиональных соревнованиях. Главная причина – невозможность выполнения требований Комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований Федерации футбола Украины по устранению недостатков на стадионе Локомотив. Хочется поблагодарить наших коллег из Ворсклы за то, что они готовы были предоставить нам свою арену. Из-за подготовки стадиона к матчам Лиги Европы мы там могли сыграть не более 2-3 игр. Играть в других городах мы не собираемся, поскольку играем прежде всего для наших болельщиков.

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Однако если недоброжелатели думают, что мы не хотим заниматься футболом, они ошибаются. В ближайшее время мы хотим посвятить себя развитию собственной детской школы. Для детей мы создадим достойные условия.

Это и загородная база в поселке Копылы (на ней, кстати, мы построим еще три поля), и стадион Локомотив, на котором мы завершим строительство здания, как и планировали. Там будут и современные раздевалки, и судейские помещения. На нашем обновленном стадионе будут тренироваться и играть воспитанники нашей детско-юношеской школы", – цитирует Соболева официальный сайт Полтавы.

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