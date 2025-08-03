– Прошлой осенью был случай, когда команду по дороге на матч с Кудривкой остановили представители ТЦК и забрали куда-то. Расскажите, что тогда произошло? Клуб тогда не выходил с официальным заявлением в публичную плоскость.

– Мы и сейчас не выходим с заявлением в публичную плоскость. Был случай, в Горишних Плавнях должна была быть та игра. Но все решилось, все нормально.

Президент Полтавы – о борьбе с Ворсклой за популярность: "Через 23 года у нас будет не меньше подписчиков"

Вернусь к очень простому. Сейчас идет война., Мы, как воюющая страна, не имеем возможностей быть абсолютно свободными от общих обязанностей. События, которые в то время произошли, определенной степени повлияли на результат на тот момент, но в целом – нет. Какие-то эмоции были на тот момент, но выходить с какими-то заявлениями по поводу неправомерности чьих-то действий – это в высшей степени неправильно и глупо.

Ребята воюют, защищают нашу страну, и мы должны быть благодарны им за это. Все остальное – это настолько мелочи, что оно не достойно даже того, чтобы заострять внимание на этом вопросе.

– Многие клубы бронируют своих футболистов. У вас как с этим?

– Все нормально.

– Бронируете или не бронируете? Это имею в виду.

– Бронируем, – сказал Иващенко в интервью Tribuna.

Напомним, в ноябре 2024 года стало известно, что автобус Полтавы задержали работники территориального центра комплектования, а члены команды получили повестки.

Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах