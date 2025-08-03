– Как вы работаете над узнаваемостью бренда Полтавы, который хоть и проигрывает бренду Ворсклы, но теперь может переманивать ее аудиторию, потому что выступает в высшем дивизионе? Как раз проверял, что у вас на сто тысяч фолловеров в инстаграме меньше, чем у них.

– Повторюсь: Ворскла 23 года в УПЛ. Но если мы с вами свяжемся через 23 года, то, думаю, у нас будет не меньше просмотров и подписчиков в интернет-сетях.

Драматическая победа с автоголом и удалением в видеообзоре матча Рух – Полтава – 2:1

Завоевать доверие зрителей и фанов можно только классной игрой. Сколько ты не показывай картинок в интернете, но когда на футбольном поле нет игры, то смотреть на тебя никто не будет. Надо выходить на каждую игру и биться. И зритель будет ценить, когда ты вышел на игру и умер – пусть и проиграл, но умер на поле. Тогда тебя будут любить.

– Сложно будет завоевывать полтавскую аудиторию даже благодаря победам, если играть в Кропивницком.

– Опять же, шаг за шагом.

– Возможно, станете главной командой Кропивницкого?

– Возможно.

– То есть у вас здесь нет четкой привязки? Будете в Кропивницком приобретать фанатскую базу?

– Нет, почему? В Полтаве также, – сказал Иващенко в интервью Tribuna.

Напомним, Полтава заняла второе место в прошлом сезоне Первой лиги и впервые в истории вышла в элитный дивизион. В первом туре УПЛ клуб Сергея Иващенко уступил Руху (1:2).

Рух в большинстве вырвал победу над Полтавой – дебютанты УПЛ отличились в обоих воротах