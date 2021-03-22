Польша очень ценит своего самого успешного футболиста современности – Роберта Левандовски.

Звезду Баварии наградили Командорским крестом ордена Возрождения Польши, который предусмотрен за достижения в различных сферах. Левандовски получил награду из рук президента Польши Анджея Дуды, сообщает Sport.pl.

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"Мне очень приятно получить эту награду, это большая гордость. Футбол – командный вид спорта, не индивидуальный. Все мои достижения также принадлежат тренерам, персоналу и семье", – скромно прокомментировал Левандовски свой успех.

Напомним, бомбардир Баварии остался без "Золотого мяча" в 2020 году, но мотивацию сохранил – 36 матчей, 42 гола и 8 ассистов в текущем сезоне.

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