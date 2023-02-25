"Мы с Усиком общаемся уже давно, и даже можно сказать, что дружим, хотя разница в возрасте у нас большая. Он футбол любит, когда он приходил на тренировки, потому что было заметно, что навыки у него приличные. Разговаривали с ним. Он рассказал, что в детстве играл в футбол, Динамо было его любимой командой. Поэтому ему было предложено сыграть в прошлом году. Я считаю, что его выход был удачным.

Эмоции Усика и подвиг 19-летнего кипера в видеообзоре матча Полесье – Ворскла – 2:2 (4:5 в серии пенальти)

Ребята в команде общаются с Усиком и видят его профессиональное отношение к делу. Говорят, что 31 или 32 года – уже старик, но он в 36 сидит 4 минуты 45 секунд под водой. Пусть кто-то из молодых просидит. У него профессиональное отношение к делу", – поделился Буткевич в шоу Football Manager на YouTube.

Напомним, что Усик снова присоединился к Полесью на Winter Cup, но его команда уступила в решающем поединке Ворскле в серии пенальти.

Ворскла одолела Полесье в серии пенальти и стала победителем Winter Cup – сенсационный ребенок расстроил Усика