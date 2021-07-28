Глава Профессиональной футбольной лиги Александр Каденко объяснил, как ликвидация сумской команды повлияет на расклад во втором по силе дивизионе.

"В последние дни мы вели переговоры с руководством Альянса, убеждали не принимать поспешных решений, однако нас так и не услышали.

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По имеющейся информации, Альянс прекращает финансирование всех команд, находящихся в его структуре.

После отказа сумчан от участия в чемпионате Украины в Первой лиге в нем продолжат борьбу 15 команд. Заменить Альянс представителем Второй лиги не было возможности, так как турнир в этом дивизионе уже стартовал.

Результат матча с Металлистом не будет приниматься во внимание: если команда не сыграла 50% матчей, то эти результаты не учитываются", – сказал Каденко в комментарии Meta Ratings.

Напомним, президент Альянса Сергей Демченко сообщил, что снимает клуб с розыгрыша Первой лиги и ликвидирует все футбольные проекты. Последней каплей в принятии такого решения стало скандальное судейство в матче с Металлистом.

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