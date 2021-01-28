Президент ПФЛ Украины Александр Каденко высказался о продолжении участия Черкащины в розыгрыше Второй лиги.

"Пока это все на уровне разговоров. ПФЛ никаких документов от клубного руководства Черкащины о прекращении выступлений клуба на профессиональном уровне не получала. Я давно знаком с известным футбольным функционером Владимиром Лашкулом, который в последнее время патронирует Черкащину.

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Надеюсь, что и на этот раз он найдет выход из ситуации, и Черкащина не сойдет досрочно с дистанции", – отметил Каденко в комментарии meta-ratings.

Официальное заявление от Черкащины ожидается в ближайшее время. Главный инвестор клуба Владимир Лашкул сообщал, что одной из главных причин снятия Черкащины является желание учредителей клуба освободить дорогу для реализации амбициозных целей других команд региона – Днепра и ЛНЗ.

К слову, Черкащина занимает 5 место в группе Б второй лиги по итогам осенней части чемпионате, имея в активе 19 очков.

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